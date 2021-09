Ansu Fati | Fuente: AFP

Este domingo FC Barcelona se medirá ante Levante por LaLiga y tiene como principal novedad el regreso del juvenil Ansu Fati, delantero canterano que acaba de superar una dura lesión y ya está listo para volver a las canchas.

En una conferencia de prensa previo al encuentro, el futbolista de 18 años habló de lo duro que fue el proceso de recuperación y la ilusión que le hace poder volver a jugar: "Los primeros días fueron difíciles, no quería aceptarlo, pero era lo que hay. Tuve que aceptarlo y ya pasó. Todo pasa por algo y estoy con más ganas que nunca de volver a disfrutar"

En la misma línea, agregó: "El día en que me puse las botas para el primer entrenamiento pedí permiso al club para que estuvieran mi padre y mi hermanito. Cuando me vieron saltar, correr y tocar el balón lloraron. Yo, también. Fue un día muy emocionante para mi familia", recordó Ansu Fati.

En tanto a volver a ver a sus compañeros, Ansu Fati sostuvo: "Al pasar esto, cada pequeño detalle lo valoras mucho más. Poder volver con los compañeros fue un día especial. (Eric) me pegó una buena colleja. Ha sido un día muy especial y estoy muy contento de volver a participar, de poder ayudar al equipo y estar disponible para cuando se me necesite".





💬 @ANSUFATI

El 🔟 culer habla después de superar su lesión 💪 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 25, 2021

Por último, el futbolista también habló del apoyo de los hinchas más allá del mal momento deportivo del club: "Estoy muy agradecido a todos los aficionados. Me siento muy querido y esto te ayuda en todo. En la recuperación me ha ayudado. Ahora tengo muchas ganas de devolver a todos la confianza que me han dado, tengo muchas ganas de volver al Camp Nou. Va a ser casi como el primer día del debut porque son casi dos años que no he podido jugar con público.

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.