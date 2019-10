El delantero aún es duda para la Selección de España. | Fuente: AFP

El hispano-bisauguineano Ansu Fati aún no cuenta con los permiso FIFA para jugar con la Selección de España en sus diferentes categorías, aseguró el diario AS. El delantero de 16 años es la nueva estrella del Barcelona, por lo que se apresuró su nacionalización.

"Ansu Fati no será convocado mañana para jugar con ninguna de las selecciones de España ya que no tiene los papeles de la FIFA. Pero la [Real] Federación [Española de Fútbol] está buscando una solución intermedia: convocarle con la Sub 21 con el objetivo de que dispute el segundo de los partidos, el oficial contra Montenegro", afirmó el medio ibérico.

De esta forma, el jugador azulgrana podrá estar en la concentración mientras sigue recuperándose del todo de la lesión muscular que sufrió al entrenar con Barcelona. En caso Fati tenga todo lo necesario para debutar con la Selección de España, según afirmó el diario, se perdería el amistoso ante Alemania con la Sub 21 y recién jugaría en el partido ante Montenegro.

Ansu Fati aún no es confirmado como convocado para el partido entre Barcelona y Sevilla por la octava jornada de LaLiga. El encuentro se jugará este domingo 6 de octubre a las 2:00 p.m. (hora peruana) en la casa de los azulgranas, el Camp Nou.