Antoine Griezmann | Fuente: AFP

Faltan pocos días para el inicio de la Eurocopa y, por su parte, Antoine Griezmann, delantero de Francia y actual campeón mundial con su selección, habló sobre su rol dentro del equipo y la posible razón por las que su desempeño puede ser mejor que en FC Barcelona.

"En Francia me he ganado el respeto. Los que saben de fútbol se dan cuenta que lo hago bien en todos los lugares en los que voy. En la selección, todos los balones pasan por mí, me siento más libre, como en el Atlético de Madrid", indicó Griezmann en diálogo con L'Equipé.

En la misma línea, el delantero francés agregó: "En Barcelona fue complicado por mis primeros partidos y las críticas fueron a veces exageradas. En 2021; sin embargo, pienso que va a mejor".

Si bien se mantiene concentrado en su selección, Griezmann sostuvo que todavía le es difícil superar no haber campeonado el torneo español: "Cuando pierdes LaLiga, por ejemplo, te entristece. A principios de temporada también, porque no jugaba, no me sentía importante".

Sobre haberse sentido relegado en algunos encuentros, reveló: "Estoy acostumbrado a jugarlo todo, los partidos grandes, y me veo en el banquillo contra el Madrid. Te molesta ves a los compañeros calentando en el césped y tú a un lado. Pero son las decisiones del entrenador y hay que aceptarlas y hacer todo lo posible para hacerle cambiar de opinión”.

NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.