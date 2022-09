¿Por qué Antoine Griezmann es suplente en el Atlético de Madrid? | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

A los aficionados les resulta extraño verlo como suplente. Antoine Griezmman es uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid en los últimos años, con una producción de goles a tomar en cuenta. En la actual Liga, el francés ha firmado dos de los cuatro goles ‘colchoneros’. Siempre que marcó, ganaron, no obstante, existe una situación particular: hasta ahora no ha sido titular.

Diego Simeone dispuso de Antoine Griezmann al menos desde los 62’ en los tres partidos del Atlético de Madrid en LaLiga. Las razones del ‘Cholo’ estarían justificadas para el club y la respuesta viene desde Barcelona.

El delantero francés fue cedido al Atlético por el Barcelona por un periodo de dos temporadas. Una de las cláusulas del acuerdo rezaba que, en caso de disputar Griezmann al menos 45 minutos en el 50% de los partidos en los que estuviera disponible, los 'colchoneros' tendrían la obligación de comprar al jugador al término del segundo curso del préstamo por 40 millones de euros.

Griezmann, condicionado por Barcelona en el Atlético

Antoine Griezmann registra dos goles con Atlético de Madrid en el inicio de LaLiga | Fuente: EFE

Después de disputar la pasada campaña 45 minutos o más en el 81 por ciento de los duelos (30 de 37), en esta temporada no lo ha hecho en ninguno de los tres primeros encuentros. En el caso de que el Atlético de Madrid alcance el máximo de partidos posible este curso (59) y Antoine Griezmann estuviera disponible en todos ellos, le quedarían 18 duelos para sellar el 50 por ciento fijado en el acuerdo que suscribieron el club rojiblanco y el azulgrana hace un año en el formato de cesión por dos años (1+1).

"Siempre uno tiene la inquietud de querer jugar y siempre están ilusionados con jugar muchos minutos. A veces, jugar muchos minutos también te expone, porque muestra tus virtudes y tus carencias. Cuando son menos, a veces uno corre menos riesgos de que se vean sus carencias. Cuando el mercado está abierto, está el Mundial, cuando el entrenador de tu selección te llama y te dice que tienes que jugar y por ahí ves que la competencia es alta, hay algunos chicos que eligen ir a algún lado donde teóricamente, porque no hay nada escrito absolutamente de que vas a jugar, van a buscar minutos", expresó Diego Simeone para dar sus razones en conferencia de prensa.

Griezmann, suplente efectivo en el Atlético de Madrid

Antoine Griezmann seguirá acumulando suplencias casi en todos los partidos. Paralelamente, los 'colchoneros' intentan renegociar el acuerdo con el Barcelona para adquirir ya al jugador por una cantidad inferior y, así, tener total libertad de decidir su alineación únicamente por motivos deportivos.





NUESTROS PODCASTS

¿Está el Perú en riesgo de que se presenten casos de sarampión o poliomielitis?

En lo que va del año, solo el 45 % de niños y niñas menores de 5 años han completado su esquema regular de vacunación contra la polio, el sarampión y la papera, entre otras enfermedades, informó la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez.