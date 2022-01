Antoine Griezmann reveló los motivos de su salida de Barcelona | Fuente: Instagram

Antoine Griezmann decidió volver al Atlético de Madrid y de forma notable empezó a generar un impacto en el elenco ‘colchonero’. Ocho goles y dos asistencias en su reciente regreso, que se dio tras dejar las filas del Barcelona donde no consiguió brillar como él esperaba.

El 'Principito', que se recupera de una lesión que lo margina de la próxima Supercopa, se refirió a los motivos que le llevaron a irse del Barcelona y principalmente no destacarse a pesar de su rol de estrella.

"Debido a las circunstancias, las cosas no salieron tan bien como esperaba. Por eso quería volver a jugar con el ‘Cholo’, en el Atlético. Eso es lo que más quería. La verdad es lo que estoy disfrutando y espero seguir aquí", comentó en entrevista con ‘Transfermarkt’.

A sus 30 años, Antoine Griezmann ha desarrollado su carrera solo en LaLiga, siendo sus destinos la Real Sociedad, Atlético y Barcelona. Así, el francés descartó irse a la Bundesliga y espera seguir hasta el final con los rojiblancos.

“Nunca he pensado en jugar allí (Alemania). Desde mi etapa en la Real Sociedad siempre me he sentido cómodo donde estaba. Ahora estoy cómodo y contento en el Atleti. No quiero moverme de nuevo", subrayó.





Antoine Griezmann se pierde la Supercopa de España

Atlético de Madrid perderá durante unas tres semanas a Antoine Griezmann, por la recaída de la lesión muscular en el muslo derecho que había sufrido el pasado 12 de diciembre frente al Real Madrid. Así, no contará con ‘El Principito’ para el duelo contra Villarreal (9 de enero) por LaLiga y Athletic Club (día 13) en la Supercopa de España.

No obstante, el delantero francés tiene seguro que su lugar en el mundo fútbol está en el Atlético de Madrid.

"Espero que el Atlético me quiera mientras pueda seguir al nivel que exige y que podamos escribir otra bonita historia. ¿Las mejores decisiones de mi carrera? La primera, que mis padres me dejara ir a la Real Sociedad con 14 años. La segunda, el fichaje por el Atlético. Me cambió la vida", confesó Griezmann.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.