Antoine Griezmann juega su segunda temporada con la camiseta del Barcelona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: J.J,. Guillén

Antoine Griezmann no la pasa nada bien con la camiseta del Barcelona. Si bien es cierto que el ex jugador del Atlético de Madrid es una de las principales armas de ataque del cuadro culé tras la marcha de Luis Suárez, en su segunda temporada en el Camp Nou no ha rendido lo esperado.

Aunque, al inicio de la presente campaña de LaLiga, Atlético de Madrid tocó la puerta del Barcelona para tener a Antoine Griezmann de vuelta. Y es que el programa Carrusel Deportivo de la Cadena Ser reporta este sábado que los colchoneros ofrecieron a tres jugadores por el 'Principito'.

El citado medio sostiene que tanto fue el interés de parte del Atlético nuevamente por Griezmann que puso sobre la mesa del Barcelona a jugadores como Álvaro Morata, Thomas Lemar y Mario Hermoso. Los de la capital española no tenían problemas en desprenderse de estos tres jugadores con tal de asegurarse el retorno del 'Principito'.

Barcelona, firme con Antoine Griezmann

Pese al interés, el ex presidente catalán Josep Maria Bartomeu declaró intransferible al atacante francés. El ex mandamás culé no tenía planes de dejarlo salir, sobre todo por la marcha de Luis Suárez a la tienda colchonera.

Justamente, Griezmann chocará este sábado al Atlético con la camiseta del Barcelona en el Estadio Wanda Metropolitano por una nueva jornada de LaLiga Santander. En el cuadro local son baja Luis Suárez y Lucas Torreira tras contagiarse de COVID-19 en la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 en Conmebol.