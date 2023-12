Legión portuguesa: Barcelona comenzará operaciones para quedarse con Joao Félix y Joao Cancelo

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este sábado que le gustaría poder seguir contando para la próxima temporada con Joao Félix y Joao Cancelo, cedidos esta temporada por Atlético de Madrid y Manchester City, respectivamente.

"Estamos muy satisfechos con los dos, creo que los dos se han adaptado muy bien, están rindiendo a un nivel muy alto", dijo en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Girona del domingo.

"Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero claro que nos gustaría contar con ellos más allá de esta temporada", añadió Xavi Hernández, al ser preguntado por unas declaraciones del presidente azulgrana, Joan Laporta, sobre los futbolistas portugueses.

Barcelona negociará por los ‘Joaos’

El mandatario del Barcelona, de visita en Dubái, afirmó en una entrevista con el diario Asharq Al-Awsat, que "el club podría mantenerlos para las próximas temporadas. Planeamos iniciar negociaciones por ellos en breve".

"Tenemos buenas relaciones tanto con el Manchester City como con el Atlético de Madrid", aseguró Joan Laporta. Según medios españoles, el elenco rojiblanco se plantearía pedir en torno a 70 millones de euros por Joao Félix.

"A mí me gustaría seguir contando con Joao Félix. Todos lo tenemos claro. Luego ahí hay una negociación que no me incumbe, es Deco (director deportivo), el presidente, los que tienen que negociar, pero es pronto todavía. Pero como entrenador, sí me gustaría contar con Joao Félix", dijo por su lado Xavi Hernández.

El impacto Félix y Cancelo

Joao Félix se ha convertido en una pieza fija del ataque culé en este curso, en el cual lleve 17 compromisos jugados entre LaLiga y la Champions League. El delantero cuenta con 5 goles y aportó 3 asistencias. Xavi lo ha utilizado principalmente como extremo por izquierda.

En el caso de Joao Cancelo, el entrenador lo ha considerado un elemento polifuncional, alternando el jugar como lateral por ambas bandas y al mismo tiempo siendo alternativa de extremo por derecha. El luso lleva 17 partidos en la campaña, con tres goles y dos asistencias.

Barcelona enfrentará este domingo un partido clave por LaLiga ante el Girona en el estadio Olímpic Lluís Companys. Los culés son terceros, a cuatro unidades de su rival de turno que momentáneamente comparte la punta con el Real Madrid. Además, el Atlético -con un partido menos- amenaza con alcanzar su registro en la clasificación.

