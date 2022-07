Dani Alves | Fuente: FC Barcelona

Dani Alves no continuará la siguiente temporada en FC Barcelona y, por su parte, el lateral brasilero de 39 años habló en una reciente entrevista sobre su último paso por el cuadro catalán y su futuro profesional.

"Este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia con el club. Como 'culé', me gustaría que el 'Barça' hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí, porque mi situación era otro escenario. Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por la segunda oportunidad", indicó Alves en diálogo con The Guardian.

Asimismo, Dani Alves se refirió a su estado físico durante su tiempo en FC Barcelona: "Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder. Soñé durante cinco años vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida".

Por último, en tanto a su futuro profesional y ganas de continuar sobre el campo de juego, Alves agregó: "Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy estudiando ofertas que reúnan un alto nivel de competitividad. Esto es fútbol. Tienes que juntarte con gente que persiga el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar. Quiero ir a algún lugar donde pueda ganar".