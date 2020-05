Descarte del Barza no quiere dejar el clube: "Tengo contrato y voy a cumplirlo" | Fuente: Difusión

El volante Iván Rakitic es uno de los descartes que tiene el Barcelona para la próxima temporada y se le buscará vender en el siguiente mercado de fichajes. Sin embargo, el propio jugador ya manifestado su posición al respecto y por ahora quiere quedarse en el club a cumplir su contrato.

"A nadie le gusta que le traten como un saco de papas y mi futuro lo decidiré yo. Cuando firmo un contrato la idea es cumplirlo y si por alguna razón no puedo hacerlo, nos sentaremos y hablaremos de eso. Acá estoy acostumbrado. Llevo aquí seis años y todos los años he escuchado que me iba y que volvía. Estoy feliz y disfruto cada momento, así que no hay razón para hacer otras cosas", señaló al diario Mundo Deportivo el mediocampista de 32 años.

Así, el panorama se antoja complicado para el Barcelona y su ideas de vender a Iván Raklitic. El equipo azulgrana espera embpolsar al menos 25 millones de euros por su venta y el Sevilla, exequipo del jugador, es el que más interés ha mostrado por ficharlo, aunque económicamente no podría abordar el fichaje y tampoco el suelo del jugador. Otros equipos interesados en el croata son el Inter de Milán y la Juventus.