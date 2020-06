Tanguy Ndombélé juega como mediocentro en el Tottenham | Fuente: Twitter

En el Barcelona la atención está enfocada en cerrar el intercambio con la Juventus por Arthur y Pjanic (que será azulgrana), sin embargo, existe otra operación que también llama la atención de la directiva y esta conduce a la Premier League, donde el Tottenham está listo para ofrecer al volante Tanguy Ndombelé y espera recibir a cambio al brasileño Philippe Coutinho.



Segúin el diario The Independent, el Tottenham quiere fichar a uno entre Philippe Coutinho y Nelson Semedo, siendo el primero el que más interesa. Y no es un secreto que el Barcelona busca desde hace tiempo un volante y Tanguy Ndombelé siempra ha gustado a la Secretaría Técnica. Ahora, el problema nace porque el equipo que dirige José Mourinho desea recuperar en algo los 60 millones de euros que pagó por el mediocampista francés al Olympique Lyon.Y el Barza también corre con la misma problemática, ya que no desea 'regalar' a Coutinho, sobretodo después de pagar 140 millones de euros por su ficha al Liverpool.

El mismo medio señala que todavía no hay contactos directos entre ambos clubes, pero los agentes de los jugadores en mención sí saben de esta iniciativa y ya vendrían preparando el terreno para hacer aterrizar una operación como esta. Así, Barcelona y Tottenham podrían calmar sus expectativas con un intercambio que sacudiría el mercado de fichajes.