Gerard Piqué: "A Atlético de Madrid tenemos que ganarles como sea" | Fuente: AFP

Este domingo FC Barcelona venció por 3-2 a Valencia y continúa en la pelea por el título de LaLiga española ubicándose en tercer lugar con 74 puntos, igual que Real Madrid, y dos menos que el puntero, Atlético de Madrid, con 76.

Por su parte, Gerard Piqué, zaguero central del cuado catalán, habló sobre este importante triunfo: "Sabíamos que no tendríamos partidos tranquilos. Seguimos en la pelea. Los partidos tranquilos significa que no compites por nada. El objetivo era estar ahí al final de la temporada”, indicó en conferencia de prensa.

En tanto a unas molestias que presentó al final del encuentro, precisó: “La rodilla está bien. Son pequeñas molestias. En líneas generales, puedo competir”, dijo. “Es una victoria muy importante tras lo del jueves (derrota por 2-1 ante Granada".

Asimismo, Piqué se refirió al próximo rival, Atlético de Madrid, quien es el equipo a vencer en un partido clave que podría definir la punta del torneo español: "“La única idea para jugar contra el Atlético es ganar. Hay que ganarles como sea. Luego ya está el Madrid-Sevilla”.

No aseguro que el que salga líder de esa jornada acabe ganando. Visto lo visto, no. En otras condiciones, te diría que sí”, dijo. “Espero que salgamos líderes de esa jornada, pero aunque lo haga otro, no pondría la mano en el fuego por él como campeón de Liga”, concluyó Piqué.

