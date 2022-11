Gerard Piqué | Fuente: EFE

Si bien el último fin de semana Gerard Piqué tuvo una despedida emotiva en el Camp Nou, se dio a conocer que el zaguero central de 35 años fue incluido en la nómina para el duelo entre FC Barcelona ante Osasuna. Por tanto, el futbolista culé podría tener un partido más en caso tenga minutos este martes.

Tras su despedida en el Camp Nou, no se sabía si Gerard Piqué tendría un nuevo pratido y, por su parte, Xavi Hernández ha decidido contar con él para el duelo por LaLiga, uno que además podría significar que se mantengan en la punta de la tabla de posiciones.

Asimismo, se ha podido conocer que esta decisión por parte de Xavi Hernández se debió a que hay varios lesionados dentro del primer equipo, por lo que Gerard Piqué podría tener su último partido en condición de visitante. Por otro lado, este sería el último partido de Gerard Piqué oficialmente ya que luego los equipos entran en un parón previo al Mundial Qatar 2022.

Las lágrimas de Gerard Piqué en su despedida en el Camp Nou



El central barcelonés puso punto final a su discurso con una idea que ya mencionó en el vídeo en el que anunciaba su retirada: "Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!".



Tras estas palabras, el central se retrató acompañado por su familia en el banquillo del Barcelona antes de dar unos toques en el tapete verde del Camp Nou con sus hijos