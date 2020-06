Rakitic insiste: "Quiero sentirme necesario en Barcelona, ese es el plan". | Fuente: AFP

Una de las mayores incertidumbres en FC Barcelona es la situación de Ivan Rakitic y su continuidad. En repetidas oportunidades, el jugador croata ha dejado en claro que desea continuar en el equipo catalán; sin embargo, no ha recibido ninguna propuesta.

Al respecto, Rakitic ha vuelto a tocar el tema de su contrato, el cual culmina en el 2021, y se ha mostrado optimista en tanto a que seguirá en el equipo y no se irá a préstamo antes de que culmine y desea que la dirigencia le responda acerca de su renovación.

"No estoy enojado con nadie. Aún tengo una gran relación con todos en el club y estoy agradecido por el tiempo que he pasado en Barcelona. Es solo que después del largo tiempo aquí, quiero que la gente me hable abiertamente, sobre todo. Quiero claridad sobre en qué dirección va el club", indicó el jugador para Sport1.

"No tengo ningún problema con el hecho de que ha habido titulares en torno a mi nombre en los últimos años. Siempre estoy abierto a discusiones con los responsables y prefiero eso a que sea a través de terceros. Todavía estoy feliz en Barcelona, mi esposa también se siente cómoda en Barcelona", explicó el futbolista de 32 años.

Al respecto, indicó que desea volverse indispensable en el once de Quique Setién: "Quiero jugar regularmente como todos los demás. Quiero seguir siendo una parte importante del Barcelona y disfrutar del fútbol. Ese es el caso porque, de lo contrario, no habría trabajado tan duro en casa. Estoy absolutamente listo para el resto de los partidos y quiero ir a toda velocidad", agregó Rakitic.