Ninguno sigue siendo parte del Barcelona, pero su etapa por el cuadro azulgrana se mantiene en su recuerdo. Es el caso del bosnio Miralem Pjanic, que fue fichado cuando Ronald Koeman estaba al frente de la dirección técnica. El mediocampista evocó aquel ciclo con poca participación sobre los terrenos de juego y cuestionó al entrenador neerlandés.

Miralem Pjanic afirmó que se quedó "muy sorprendido" por los entrenamientos de Ronald Koeman, "sin intensidad, táctica e ideas" y el que "no preparaban los partidos", algo "muy diferente" al día a día con Xavi Hernández, al que "convenció" para quedarse, aunque finalmente decidió marchar a última hora debido a la falta de minutos.

"Me quedé muy sorprendido cuando vi los entrenamientos de Ronald Koeman. Eran muy poco tiempo, sin intensidad, tácticas, ideas. No preparábamos los partidos. No vi una preparación buena como la que hice con la Juventus de Turín, club donde ganamos todo", explicó el mediocampista en entrevista con Què T'hi Jugues.



Miralem Pjanic fue fichado por el Barcelona en el 2020, aunque en su primera temporada no entró en los planes de Ronald Koeman, por lo que decidió marchar cedido al Besiktas turco a principio de campaña. Para el último mercado d fichajes volvió al club con el objetivo de quedarse en la plantilla a las órdenes de Xavi, con el que "se ve toda la diferencia" en la metodología.

"Ahora los entrenamientos tienen mucha intensidad. Xavi fue muy claro con nosotros de que este año se va a correr y entrenar 'a tope'. Los que no juegan siempre tienen un entreno muy intenso. Son partidos en el entreno", dijo sobre el actual técnico culé.

"El primer año con Koeman lo pasé muy mal, fue la mayor razón por la que me fui. No tuve la posibilidad de demostrar y entrar en el equipo. Todo lo contrario, con mi vuelta este año con Xavi, todo era fenomenal", añadió Pjanic.

El centrocampista, que fue fichado procedente de la Juventus, alcanzó apenas 30 partidos como 'blaugrana' y un total de 1295 minutos. Si bien tenía posibilidades de continuar, decidió marcharse al Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos.

"Se ve que es otra cosa el equipo, tiene una estructura e ideas muy claras. Está contando con todos los jugadores que se han quedado. Irme del Barça no fue fácil, convencí a Xavi, que era importante demostrárselo a un exjugador de primera clase. Quería que siguiera, pero este inicio de temporada esperaba jugar un poco más", concluyó Pjanic.





