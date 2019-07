El FC Barcelona será el tercer equipo en la carrera del francés Antoine Griezmann. | Fuente: AFP

Para el FC Barcelona, las acciones legales tomadas por Atlético de Madrid contra ellos no tienen fundamento. El mandamás de la entidad blaugrana, Josep María Bartomeu, señaló en la presentación de Antoine Griezmann que duda que el reclamo del club madrileño resulte positivo para ellos, más allá de revelar que incluso tuvo un diálogo con Enrique Cerezo, presidente de la institución.

"He hablado con ellos, pero creo que su reclamo no tiene pruebas y no cuentan con la evidencia de nada. Entiendo que todos defienden sus intereses, he conversado con el presidente del Atlético de Madrid pero no veo que este caso evolucione positivamente para ellos. Nos contactamos con Antoine Griezmann después de su video de despedida, no hubo nada cerrado en marzo", dijo.

El Atlético de Madrid alega que el FC Barcelona debió pagar 200 millones de euros por los servicios de Antoine Griezmann y no 120, que es lo que terminaron haciendo. El cuadro 'colchonero' asegura que el elenco culé había llegado a un acuerdo con el delantero francés cuando su cláusula valía 80 millones de más que hoy, cosa que tendrán que comprobar para poder tener éxito en este reclamo.