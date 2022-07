Lewandowski acusó al Bayern de mentir sobre su salida: "Se dijeron tonterías sobre mí" | Fuente: AFP | Fotógrafo: ETHAN MILLER

Robert Lewandowski acusó al Bayern Munich de mentir e inventar "tonterías" sobre su salida del club para fichar por el Barcelona. El polaco aclaró sus razones para marcharse de los ‘bávaros’, al mismo tiempo que negó que su marcha estuviera relacionada con una hipotética llegada de Erling Haaland.

Barcelona pagó al Bayern Munich 45 millones de euros para fichar a Robert Lewandowski, después de que solo le restara un año de su contrato y de que el futbolista dejara claro su deseo de irse tras una ruptura en las conversaciones sobre una ampliación.

El polaco negó querer salir debido al interés de los campeones de la Bundesliga en Erling Haaland, quien terminó cambiando al Borussia Dortmund por el Manchester City.

"No, no tuvo nada que ver con Erling (Haaland)", señaló a ESPN FC. "Soy un tipo que, aunque algo no me haga bien, la verdad es más importante. No quiero hablar de lo que sucedió exactamente. Pero si la pregunta es si la decisión de marcharme fue por él, no, no veía el problema si venía al Bayern", insistió el delantero que convirtió 344 goles en ocho temporadas con los de Múnich.

Lewandowski cargó con el Bayern Munich

Bayern Munich marcó 344 goles en 375 partidos oficiales con Bayern Munich | Fuente: Instagram

Robert Lewandowski señaló que en el Bayern Munich "algunas personas" no le decían "la verdad". "Para mí, siempre fue importante ser claro, ser fiel, y tal vez para algunas personas ese fue el problema. Al final, sé que algo no iba bien en mí... Y sentí que quizás era un buen momento para dejar el Bayern y fichar por el Barcelona", explicó.

"Siento que estoy en la posición correcta, en el lugar correcto. Entonces, todo lo que sucedió en las últimas semanas antes de dejar el Bayern, por supuesto, también fue mucha política. El club trató de encontrar un argumento para poder venderme a otro club, porque era difícil de explicar a los aficionados. Tuve que aceptar eso, aunque se dijeron un montón de tonterías sobre mí", lamentó el futbolista, quien a sus 33 años firmó contrato con Barcelona por tres campañas.

Lewandowski con el apoyo de los hinchas del Bayern

Robert Lewandowski recalcó que las palabras del club "no eran ciertas". "Pero al final supe que los aficionados, incluso en ese período, todavía me apoyan mucho", concluyó.

El polaco continúa de pretemporada con Barcelona en Estados Unidos. El goleador ya debutó con el elenco azulgrana, pero todavía no se estrena frente al arco rival.





NUESTROS PODCASTS

¿Ayuda la vacuna contra el covid-19 a prevenir los síntomas prolongados?

Muchas personas tras haber dado positivo a la COVID-19 padecen síntomas incluso tras resultar negativos al virus. Un estudio italiano revela que la vacuna contra la COVID-19 sí ayuda al control de esos síntomas.