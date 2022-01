Dembélé habría sido amenazado de no jugar más en Barcelona por no renovar | Fuente: EFE

Nuevamente envuelto en la polémica. La renovación de Ousmane Dembélé con Barcelona no ha prosperado, pese a que la continuidad del extremo es un pedido del técnico Xavi Hernández, las dos partes continúan sin un acuerdo cerrado y ahora el agente del francés, Moussa Sissoko, aseguró que su representado recibió "amenazas de no jugar más" en caso de no aceptar la oferta de renovación.

"Si el Barcelona hubiera querido negociar, podría haber intentado sentarse a discutir con nosotros. Pero no hay discusión y solo amenazas de no jugar más en su equipo. Y eso está prohibido. Defenderemos los derechos de Ousmane Dembélé", comentó el agente en 'RMC Sport'.

El representante aseguró que no ha habido negociación con Barcelona, sólo una oferta a la que no contestaron, negando además que tengan ya claro qué sucederá con Ousmane Dembélé, a quien Xavi Hernández ve como una pieza clave a nivel deportivo.

"Estoy aquí para defender los intereses de mi jugador. No estamos aquí para alimentar los debates en las redes sociales. Pero hay que decir la verdad. Sí, tenemos demandas exigentes, pero ya hemos demostrado que la carrera de Ousmane no está dictada por el dinero, de lo contrario no estaría aquí", puntualizó.

Dembélé y su futuro incierto en Barcelona

Ousmane Dembélé, de 24 años, fichó por Barcelona en 2017 procedente del Borussia Dortmund por un total de 105 millones de euros más 40 en variables. Desde entonces, el francés convirtió 31 goles. Con su actual contrato por expirar en junio próximo, su futuro no es claro, según su representante.

"No sabemos lo que vamos a hacer, no hay nada hecho. Pero los dirigentes están perdiendo solos a Ousmane. Desde el principio demostramos que queríamos negociar, con condiciones claro, pero sin cerrar la puerta", manifestó.





