Pedri sobre Europa League: "Tenemos que ir partido a partido, pero somos favoritos" | Fuente: AFP

Este jueves FC Barcelona venció por 2-1 a Galatasaray en Turquía con goles de Pedri y Aubameyang por los octavos de final de la Europa League. Por su parte, el volante de 19 años se refirió a su gol y a sus expectativas en el torneo.

"La verdad es que no me acuerdo, la tengo que ver repetida, sé que me la da Ferran, pienso en chutar, amago porque veo una pierna, sigo amagando y hasta que encuentro hueco. No me acuerdo mucho de la jugada, en el campo las cosas me salen solas. Tengo la suerte de no tener que pensar. Compararme con Messi en un gol es una locura", sostuvo Pedri en conferencia de prensa.

Asimismo, el volante agregó: "Era complicado venir aquí con 0-0, a un campo que aprieta tanto. No he estado en un campo que apriete tanto, es una locura. Y lo hemos sacado por carácter".

Por último, se mostró bastante optimista con lo que pueden lograr en Europa League: "Tenemos que ir partido a partido y a ver qué rival toca en el sorteo pero creo que sí, somos favoritos. Vamos a ir a por todas".

El siguiente encuentro de FC Barcelona será este domingo 20 de marzo ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por LaLiga.