FC Barcelona podría volver a contar con una de sus figuras para el partido ante PSG

Continúa recuperándose. FC Barcelona cuenta con la esperanza de tener en su equipo a una figura importante en la zona defensiva para el partido de ida ante Paris Saint Germain por los octavos de final de la Champions League este 16 de febrero.

Se trata de Gerard Piqué, defensor central que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha el último 21 de noviembre cuando visitaron a Atlético de Madrid.

Según informó la cadena SER, Gerard Piqué está avanzando en su recuperación y la idea de Ronald Koeman es que pueda estar a su disposición para el 16 de febrero en el Camp Nou.

Si bien no hubo tiempo estimado de baja para Gerard Piqué, se esperó decidir si debía o no ser operado, lo que sería la primera intervención de este tipo en su carrera. Finalmente, tras varios diagnósticos, se prefirió que el futbolista catalán pase por un tratamiento ordinario y que le permita reaparecer con anterioridad, ya que no iba a tener un post operatorio.

Como se recuerda, el partido de ida entre FC Barcelona y Paris Saint Germain será este 16 de febrero en el estadio Camp Nou. Mientras que el encuentro de vuelta se desarrollará el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes.

