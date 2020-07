Quique Setién: "No voy a especular acerca del futuro de Lionel Messi". | Fuente: AFP

Una de las recientes 'bombas' en el fútbol internacional ha sido el reciente rumor acerca de la posible salida de Lionel Messi de FC Barcelona en el 2021. Por su parte, Quique Setién, entrenador del equipo 'culé', decidió no adelantar opinión al respecto.

Al preguntársele por el futuro de Messi, el estratega español contestó: "Yo le veno entrenando y bien. No voy a especular con esto porque yo no le he escuchado decir nada al respecto y no es mi cometido", precisó en conferencia de prensa.

Asimismo, otra de las interrogantes más grandes que rodean al conjunto culé es la cuestionada permanencia de Setién como entrenador del equipo. Sin embargo, Setién asegura que no tiene la mirada fija en eso.

"No gasto ni un segundo en pensar sobre mi situación personal ni en ver más allá de lo que tengo que ver. Aún tenemos Liga y seguiremos peleando", afirmó el director técnico.

En tanto a Antoine Griezmann y su poca presencia en los últimos partidos, Setién precisó: "He intercambiado algunas palabras con él, es un chaval extraordinario, profesional, y no le va a afectar cuando tenga que volver a jugar porque es muy positivo y estoy seguro que contaremos al 100% con él cuando tenga que volver al campo. Todos no pueden jugar".