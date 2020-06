Quique Setién sobre Braithwaite: "Que juegue un encuentro no quiere decir que juegue el segundo". | Fuente: AFP

El último sábado FC Barcelona goleó por 4-0 a Mallorca y uno de los autores de los goles fue Martin Braithwaite (37'). Además de anotar, el delantero danés jugó un muy buen partido y se llevó más de una buena crítica.

Sin embargo, para Quique Setién su titularidad no será definitiva. Tras el compromiso, el entrenador del equipo culé dejó en claro que una de sus estrategias para lo que resta de LaLiga será la rotación.

"Me sorprendió mucho lo bien que vinieron todos los jugadores y las ganas que han puesto desde que llegaron. La predisposición ha sido muy buena. Me costó mucho decidir la primera alineación. Espero seguir gestionándolo bien y tratar de acertar", sostuvo respecto al once titular que paró ante Mallorca.

"Salvo algunos jugadores, por jerarquía y estatuos, ninguno es titular o suplente. Que (Martin Braithwaite) juegue un encuentro, no quiere decir que juegue el segundo. Habrá rotaciones. Quiero que participen todos, que demuestren la chispa y la ilusión", agregó el entrenador español.

Por otra parte, se refirió al próximo compromiso que le toca enfrentar ante Leganés y habló acerca del cambio que significa volver al Camp Nou pero esta vez a puerta cerrada:

""No sé en qué medida nos puede afectar. Preferiríamos estar con público, pero sabemos que no va a ser posible y hay que adaptarse. Esperemos que no nos afecte y hacer un buen partido y ganar. Preferiría hacerlo con público, así se pierde parte de su esencia. Pero es lo que toca y hay que adaptarse", sostuvo.