Quique Setién: "No me siento campeón así tenga dos puntos más que Real Madrid". | Fuente: AFP

Si bien la cuarentena ha paralizado el fútbol, los planes para llevarse el título de La Liga española siguen en marcha para Quique Setién, entrenador del FC Barcelona.

Desde casa, el técnico culé brindo una entrevista a TV3 y habló de lo bien que se siente en el Camp Nou y los deseos que tiene de volver a las dirigir:

"Se lo digo a los jugadores, tengo bastante prisa, no tengo mucho tiempo que perder. Y, si pudiera ser, ganar la Champions y La Liga. Lo he soñado. Pasearme por Liencres con la Copa, con las vacas, con la Champions por allí".

Sin embargo, respecto a cómo terminó la temporada, el entrenador tiene claro que aún hay cosas por resolverse: "No sé si esto valdría para otorgar un título o no. No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados al Real Madrid. Me gustaría ser campeón jugando", agregó Setién refiriéndose a los 58 puntos sobre 56 de su clásico rival.

"Lo que realmente me preocupa es que se solucione esto cuanto antes y podamos salir y abrazarnos. Recuperar a la gente mayor que está sufriendo esto con más intensidad. Lo demás es superfluo. Si hay que terminar y no se puede jugar, y si lo hacemos y jugamos, fenomenal", sostuvo el entrenador español.

Asimismo, también habló de su gran deseo por continuar al mando del plantel 'azulgrana': "Me gustaría seguir incluso sin ganar nada. Tengo firmado un año y medio fijo y otro condicionado. Y espero cumplirlo y renovar incluso", indicó Setién, quien llegó al Barcelona en enero del 2020.