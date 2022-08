Riqui Puig tiene contrato en el Galaxy hasta 2025. | Fuente: @LAGalaxy

Se olvida del Barcelona. El español Riqui Puig fue presentado de manera oficial este miércoles en el Dignity Health Sports Park como nuevo futbolista de Los Angeles Galaxy, institución que le convenció porque, dijo, le transmitió "lo que necesitaba, cariño y confianza".



A Riqui Puig, formado en las canteras del Barcelona, le acompañaba el que será su nuevo técnico, Greg Vanney, un veterano de la MLS que conoce perfectamente el fútbol estadounidense como jugador y entrenador.



El jefe de los Galaxy puso muy en valor que un futbolista como Riqui llegue a Estados Unidos: "Es uno de las mejores fichajes en la historia de la liga. Es bueno para nosotros, pero sobre todo es un gran reconocimiento para la competición", sostuvo.

Riqui Puig, exBarcelona ahora en el Galaxy de la MLS

Riqui Puig tiene ilusión en brillar en la MLS. | Fuente: @LAGalaxy

Greg Vanney fue clave para su llegada: "Hablé con ellos en un zoom antes de venir. Me transmitieron lo que necesitaba, cariño y confianza. Me lo transmitieron. Tardé dos días en decidir, ya estoy aquí. Asumo un nuevo reto en mi vida", indicó el entrenador.



El joven volante valoró la situación actual del equipo, sexto en la Conferencia Oeste y peleando por asegurar el Playoff.

Para el canterano del Barcelona, las opciones están intactas: “Quedan diez finales, para el equipo es bueno intentar ganar esos diez partidos, creo que podemos ganar la liga" dijo el futbolista.



"Quiero dar las gracias a Greg y a mis compañeros, ha sido un inicio difícil porque la visa se ha retrasado un poco. Pero el viernes ya estoy preparado. Agradezco a los compañeros por cómo me han recibido. Estoy con muchas ganas, me siento como en casa", mencionó Riqui Puig.

Riqui Puig, nuevo joven valor en el Galaxy

Una nueva aventura en la que los primeros días están siendo muy ilusionantes: "La verdad es que no me lo imaginaba así, es un club muy grande con muchos aficionados, cuando llegué al aeropuerto fue impresionante. Las instalaciones son espectaculares".



"La verdad es que me ha impresionado el nivel, hay mucho nivel, mucha competencia, eso siempre es bueno en equipos de alta competición. Voy a darlo todo y a tratar de dar más calidad al equipo si puede ser. Estoy muy contento de estar aquí, creo que es un grupo fantástico", agregó. (EFE)

