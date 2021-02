Ronald Koeman: "Hay mala intención y ganas de hacerle daño a Messi" | Fuente: AFP

Sin duda uno de los jugadores que más da qué hablar en la prensa de fútbol internacional es Lionel Messi con respecto a su relación con FC Barcelona. Por su parte, esta tarde el astro argentino marcó de tiro libre en la victoria por 2-1 de los culés sobre Athletic Club y Ronald Koeman se refirió al encuentro y a la situción de la 'Pulga'.

"Hicimos una gran primera parte, se quedó corto el 1-0. Luego supimos sufrir tras encajar un empate con mala suerte. Pero conseguimos volver a marcar, defendimos bien y creo que somos justos vencedores. Hemos crecido en confianza”, señaló el holandés en conferencia de prensa.

Asimismo, también se refirió a una reciente publicación de El Mundo dando a conocer el sueldo de Lionel Messi en el club azulgrana: "Es impresionante desde hace mucho tiempo sabemos que es el mejor del mundo, ha hecho mucho para este club y hoy ha marcado con una gran falta. Hay que respetarle, veo mala intención y ganas de hacer daño. Para nosotros es importante estar unidos en nuestro trabajo. Hay que dejar al lado lo que se publica, pero es muy complicado".

En tanto a cómo le podía repercutir esto en su rendimiendo, agregó: "Hoy a demostrado que a pesar de esas cosas, ha sabido meterse en el partido. No tuve ninguna duda de que no le iba a afectar”.

Sobre el futuro del argentino, remarcó: “No sé si se marchará, hay que intentar saber cómo ha podido salir esto en la prensa y nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, que el equipo está bien y no nos podemos dejar desconcentrar por este tema. No entiendo, son cosas que salen, que no pueden salir, pero hay veces que quieren hacer daño a Leo".

.