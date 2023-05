Sergio Busquets seguirá los pasos de Guardiola y Xavi: "Seré entrenador, tengo condiciones"

Solo queda una fecha terminar la temporada en España, pero en Barcelona ya es el final de un ciclo. Sergio Busquets se va de club azulgrana tras 15 años en el primer equipo, una decisión que afirmó la toma en un momento adecuado.

"No ha sido una decisión fácil, porque estaba en el club de mi vida, en mi casa, con mi familia, con todo lo que necesitaba. Pero creo que era el momento, porque me voy como quiero, siendo un jugador importante, capitán y ganando títulos", dijo en entrevista con EFE.

"A nivel mental, estar quince años en un club como el Barça no es fácil. Y también nos apetecía vivir una experiencia familiar fuera, en el extranjero, diferente", manifestó el mediocampista español de 34 años.

Sergio Busquets, próximo entrenador

Sergio Busquets destacó que aprendió de todos los entrenadores que tuvo en el Barcelona, aunque destacó principalmente a Pep Guardiola y Xavi Hernández, el primero y el último en su etapa como culé.

"Pep (Guardiola) fue el primero, ya lo tuve un año en el filial y fue el que me dio la oportunidad de empezar todo esto y de vivir los primeros años de mi carrera, que yo creo que fueron los más espectaculares de la historia del club, por todo lo que conseguimos y de la manera en la que lo hicimos", dijo sobre el actual técnico del Manchester City.

"Y Xavi ha sido un poco la luz. Con él, el club también ha mejorado en todos los sentidos, porque se ha podido fichar. Tiene una idea muy clara del estilo Barça, que es el juego de posición. Venía de ser mi compañero en el vestuario, pero los dos lo tuvimos claro desde el primer día que llevaríamos nuestra relación desde el respeto y la posición que le tocaba a cada uno. Yo creo que hemos sido personas inteligentes y adultas y nos lo hemos puesto muy fácil ambos", remarcó sobre el que aún es su actual estratega.

Asimismo, Sergio Busquets reveló que se decantará por la etapa de entrenador de fútbol cuando se retire de la actividad profesional.

"Jugar en una posición que requiere un poco saber manejar el equipo, ha hecho que me fuera influyendo y que me fuera interesando ser entrenador. El preparar las cosas, tenerlo todo controlado. Me voy a sacar el carné de entrenador cuando dejé el fútbol y, a partir de ahí, creo que lo voy a intentar. Creo que tengo condiciones, que estoy capacitado", dijo.

¿Dónde jugará Sergio Busquets?

Sergio Busquets se va del Barcelona, donde se despidió el último fin de semana del Camp Nou con goleada sobre Mallorca. Tras la visita al Celta, ‘Busi’ concluirá su ciclo con los azulgranas, pero continuará jugando al fútbol.

"Tengo varias propuestas y me gustaría decidirlo en tres semanas como muy tarde. Se han dicho muchas cosas, y entiendo que da morbo. Pero la realidad es que cada uno va a decidir su futuro en función de lo que sea mejor para él y su familia", explicó sobre su marcha y la de Jordi Alba, así como la opción del retorno de Lionel Messi al Barcelona.

"A día de hoy, Jordi ha dejado el Barça, yo también y todavía no se sabe si Leo va a renovar, así que estamos libres, pero yo lo veo difícil. No sé si Leo va a volver aquí o se va a ir a otro lado. Pero yo creo es difícil juntar a tres jugadores, en cualquier lado", finalizó.

