Xavi Hernández dirige su primera temporada al Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JORGE GUERRERO

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró "cabreadísimo" tras el empate (1-1) logrado por su equipo ante Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Considera que perdieron dos puntos por "errores propios" en la recta final.



"El partido requería paciencia y defender con el balón, y no lo hicimos. Perdemos dos puntos por errores puntuales nuestros", afirmó el DT del Barcelona tras el encuentro con Granada en el marco de la jornada 20 de LaLiga Santander 2021-22.



Xavi dejó claro que, tras el 0-1, "lo que requería el partido era controlarlo", si bien admitió que no lo hicieron "por errores propios" y, por ello, dijo estar "cabreadísimo" con el 1-1 final.

Barcelona dejó pasar la victoria en su visita a Granada

🗣️ Xavi: "Hoy perdemos dos puntos por errores nuestros. pic.twitter.com/lPiswBgIOW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 8, 2022

"Hay que hacer autocrítica, no es mala suerte o detalles por lo que no ganamos, porque ya ha pasado más veces. Son errores en un partido controlado, en el que tenemos que hacer el 0-2 y ganarlo bien", insistió.



Asimismo, afirmó que su conjunto atacó "poco los espacios" y le faltó "ir en profundidad" en el primer tiempo, y reconoció que les costó "mucho" hacer ambas cosas.



Sobre la expulsión de Gavi' que dejó a su equipo con diez en el minuto 79, Xavi Hernández comentó que no iba a hablar del árbitro, que el joven centrocampista sevillano es un jugador que les da "mucho" y que la "experiencia" se adquiere jugando partidos.



El preparador del Barcelona también se refirió al hecho de acabar el partido con sólo siete jugadores del primer equipo sobre el césped, ya que podrían haber cometido alineación indebida en caso de una nueva expulsión o de una lesión de uno de ellos.



"Es un riesgo que tomamos porque teníamos que controlar el partido. Estábamos teniendo muchas perdidas y buscábamos con los cambios tener el balón. Hemos tomado ese riesgo para tener el balón", explicó.

Sobre el neerlandés Luuk de Jong, que logró su segundo gol consecutivo en LaLiga tras marcar también en la última victoria en Mallorca, Xavi destacó que está "encantado" con él porque es "un gran profesional que aporta mucho". (EFE)

