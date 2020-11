Al no formalizar la oferta, Willlian optó por llegar al Arsenal. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Neil Hall

Willian fue un nombre que sonó en Barcelona desde mediados 2018. Y es que la prensa española había mencionado en su momento que el director técnico Ernesto Valverde lo pidió como fichaje a su directiva, pero que esta nunca se decidió por el brasilero.

Este miércoles y ante tanto que se habló de su posible incorporación al Barcelona, Willian tuvo una conversación con la revista británica Four Four Two. Allí, por fin, aclaró el panorama respecto a su pase al Camp Nou.

"Hasta ahora se habla, pero la verdad que no hubo ninguna oferta formal de parte del Barcelona para tenerme", fue lo que apuntó Willian. Los catalanes le habían puesto la mira por sus buenas actuaciones con la camiseta del Chelsea.

Willian, distinto rumbo que Barcelona

Finalmente, el internacional con la Selección de Brasil firmó por Arsenal, aunque también dio cuenta de qué es lo que busca en cada club previo a aceptar. Tiene claro las metas que quiere lograr como futbolista profesional.

"Hemos hablado mucho del Barcelona en las últimas semanas, pero no habría ido solo porque es el 'Barza'. No iría a ningún equipo si es que no conozco antes sus objetivos y lo que ellos quieren de mí. No sería agradable decidir antes", añadió Willian.