Xavi Hernández: "No descartamos absolutamente nada en LaLiga" | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

El triunfo categórico sobre el Atlético de Madrid ha levantado la moral en Barcelona, que se ilusiona con el presente -en el que cuenta con nuevas armas en el plantel- y en entrenador Xavi Hernández aseguró que no descartan "absolutamente nada" en la lucha por LaLiga Santander, donde el líder es el Real Madrid.

"Ya dije que no descartábamos nada. La dificultad está ahí; estamos a 15 puntos del líder con un partido menos, pero no descartamos nada. El primer objetivo es quedar entre los cuatro primeros, pero no descartamos absolutamente nada. Lo dirán los próximos partidos. Dependemos de que pinchen los equipos que van por delante", declaró el estratega español en rueda de prensa.

Para ello, deben "seguir" cosechando buenos resultados. "Hay que seguir con esta intensidad, con este ritmo, con menos toques. Necesitamos consolidarnos en las sensaciones y los resultados. Hay que seguir entre los cuatro primeros, mantenerse", instó Xavi al Barcelona.

Barcelona, derbi contra Espanyol para escalar en LaLiga

🗣 Xavi: "Estamos compitiendo muy bien, hemos ganado en intensidad y ritmo de juego. Cuando las sensaciones son buenas, los resultados suelen llegar". pic.twitter.com/ofr2Gx4ApL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 12, 2022

Barcelona enfrentará este domingo al Espanyol en el RCDE Stadium por el derbi catalán y Xavi Hernández apuntó que sus dirigidos deberán repetir los momentos positivos que lograron frente al Atlético.

"Hay que consolidar las cosas muy buenas que hicimos el día del Atlético de Madrid, mejorar mucho en temas defensivos y de estrategia. El equipo necesita dos o tres resultados positivos seguidos. Estamos entrenando muy bien, hemos tenido toda la semana para preparar el partido y las sensaciones son buenas", insistió.

Ahora, afrontarán "un derbi contra un rival duro" y "con un gran entrenador". "Es uno de los mejores Espanyol de los últimos años, Vicente Moreno los tiene muy bien trabajados. Creo que veremos un Espanyol similar al que vimos en el Camp Nou", afirmó Xavi, que para el duelo no contará con Dani Alves, suspendido por expulsión.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.