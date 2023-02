Xavi Hernández | Fuente: EFE

Este jueves FC Barcelona empató por 2-2 ante Manchester United en el Camp Nou por la Europa League y, tras el encuentro, Xavi Hernández, entrenador del conjunto culé, se mostró satisfecho sobre el desempeño de su equipo, pero no sobre el resultado considerando que, en su opinión, no se cobró un claro penal.

"Partido muy igualado, hemos jugado contra un señor equipo, muy trabajo, muy físico, que compite muy bien. Hemos dominado en muchas fases del partido, ha habido ocasiones para los dos y hemos tenido la sensación de poder hacer el gol de la victoria. Ya dije ayer que se decidiría el Old Trafford y así será. Actitud espectacular. Combate nulo y a Manchester a intentar pasar", indicó Xavi Hernández en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega culé agregó: "Ellos te aprietan bien. Ganan muchos duelos a nivel físico. Lo hemos hecho bien, dominado en campo contrario, la presión alta ha sido buena, tras pérdida también. Pero ellos te complican, tienen grandes futbolistas".

En tanto al arbitraje del partido ante Manchester United, Hernández sostuvo: "Es un penalti como una catedral, ¿cómo te vas a sentir? Ya en Milán en Champions no nos lo dieron, aquí tampoco. No sé qué hay qué hacer para que te piten un penalti por manos. Me parece increíble. Me ha dicho que cuarto que lo han chequeado".

Barcelona vs. Manchester United: así formaron en la Europa League

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Pedri González, Franck Kessié; Raphinha, Robert Lewandowski, Pablo Gavi.



Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Luke Shaw, Tyrell Malacia; Casemiro, Fred; Jadon Sancho, Bruno Fernandes; Marcus Rashford; Wout Weghorst.