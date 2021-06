Xavi Hernández: "Por suerte o desgracia he rechazado dos veces al Barcelona" | Fuente: AFP

FC Barcelona ha confirmado que Ronald Koeman continuará siendo el entrenador del cuadro catalán y, previo a eso, Xavi Hernández era uno de los nombres que asomaba para poder ser su sucesor por el deseo de los hinchas.

Sin embargo, el exfutbolista catalán y actual entrenador reveló que hasta en dos ocasiones estuvo cerca de sentarse en el banquillo culé en diálogo con La Vanguardia.

"Lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás, pero no era el momento. Vino el Barcelona y no era el momento, no hay prisa", indicó el actual director técnico de Al-Sadd de Arabia Saudita.

En la misma línea, confirmó: "Por suerte o por desgracia le he dicho que no dos veces al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales. Y decir que no es muy difícil porque soy culé, pero no era el momento".

Como se recuerda, Xavi Hernández jugó su última temporada como futbolista de Barcelona entre el 2014-15 y luego continuó su carrera como futbolista hasta mediados del 2019 en el Al-Sadd, equipo que dirige desde entonces.

