Alexis Sánchez llegó al Manchester United a inicios del 2018 proveniente del Arsenal. | Fuente: AFP

Alexis Sánchez llegó al Manchester United a inicios del año 2018 con mucha expectativa de parte de los hinchas. No obstante, tras concretar su salida del Arsenal, el delantero chileno no ha podido mostrar su mejor nivel vistiendo la camiseta de los 'Red Devils'. Por lo tanto, después de una temporada y media en el club, todo indica que su futuro estaría en otro equipo al no ser considerado por Ole Gunnar Solsjkaer.

En ese contexto, el portal Sky Sports informa que el Inter de Milán espera concretar la incorporación de Alexis Sánchez en este periodo de transferencias. Los dirigidos por Antonio Conte le han ofrecido al Manchester United adquirir al atacante de 30 años en condición de préstamo por una temporada, cosa que les costaría alrededor de doce millones de euros.

El Inter de Milán está muy confiado en poder concretar la llegada de Alexis Sánchez antes del cierre del libro de pases, que se dará este 2 de septiembre. De llegar al elenco dirigido 'neroazzurri', el futbolista nacido en Tocopilla sumaría su segunda experiencia en la Serie A de Italia: anteriormente, desde el 2008 hasta 2010, perteneció a las filas del Udinese y de ahí dio el salto al Barcelona.