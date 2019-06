Willian milita desde el 2013 en el Chelsea, club al cual llegó proveniente del Anzhi Majachkalá de Rusia. | Fuente: AFP

El Chelsea ya no quiere perder a más estrellas. Tras la salida de Eden Hazard al Real Madrid, el club londinense no quiere dejar ir a más futbolistas importantes de su plantel y es por eso que, según Sky Sports, rechazó dos propuestas por el volante brasileño Willian por 40 millones de euros de dos escuadras españolas: Barcelona y Atlético de Madrid.

Un factor determinante para que el Chelsea no acepte ninguna de estas ofertas es por la incertidumbre que tienen en relación a su habilitación para fichar. Luego de recibir una sanción de la FIFA que no le permite incorporar futbolistas en los dos próximos periodos de transferencias, la entidad británica ha recurrido al TAS para dejar sin validez ese castigo pero aún no se sabe cuándo se emitiría el fallo final.

El interés del Barcelona por Willian era algo conocido de parte del Chelsea desde hace un tiempo, pues la propia institución catalana también hizo una oferta por sus servicios a mediados del año pasado. Y por el lado del Atlético de Madrid, el club madrileño vio al brasileño como una buena alternativa para reemplazar al francés Antoine Griezmann.