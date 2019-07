Philippe Coutinho llegó al FC Barcelona a inicios de año proveniente del Liverpool. | Fuente: AFP

Pese a que el FC Barcelona le ha comunicado a Philippe Coutinho y su agente que no será vendido en este libro de pases, el club catalán ha estado buscando vías para incluirlo en un trueque por Neymar. Esto no ha sido nada agradable para su representante Kia Joorabchian, quien en 'RMC Sport' habló fuerte contra la institución blaugrana.

"Philippe Coutinho no tiene ninguna oferta de otro club porque respetamos la decisión del FC Barcelona, pero ellos no respetan la palabra que tomaron. Han guardado silencio en este periodo, pero eso no le permitirá al equipo mentir sobre el futbolista. Deben decir la verdad y, si quieren que se vaya, que lo digan. Nosotros vamos a decidir con el jugador qué es lo mejor para su futuro", dijo.

Además, el agente de Philippe Coutinho dio detalles sobre el doble discurso hecho por el FC Barcelona en relación al brasileño, revelando que desde la boca del propio gerente general y presidente de la entidad escuchó que no tenían pensado desprenderse de los servicios del mediocampista.

"Pep Segura me dijo que Philippe Coutinho no estaba en venta y Josep María Bartomeu hizo lo mismo en Barcelona. Con este discurso, decidimos no mirar el mercado y, por respeto a la decisión del club, no hemos ofrecido al jugador a otros clubes. Sin embargo, es un hecho que un representante del equipo en Sudamérica está haciendo un discurso totalmente diferente y están presionando para que sea incluido en la transferencia de Neymar con el PSG", sentenció.