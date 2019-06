Matthijs de Ligt aún no ha decidido su futuro de cara a la próxima temporada. | Fuente: Twitter

Matthijs de Ligt sigue sin tener en claro qué camiseta vestirá la siguiente temporada. Pese a tener ofertas de varios clubes como Barcelona y Juventus, el zaguero de 19 años aún no ha tomado una decisión al respecto pero espera hacerlo en los próximos días, con la finalidad de poder disfrutar sus vacaciones con tranquilidad.

Después de la victoria por 1-0 de Portugal contra Holanda en la final de la Liga de Naciones de UEFA, Matthijs de Ligt tuvo una breve conversación con Cristiano Ronaldo en la cancha y se le fue consultado por esa charla en rueda de prensa. El defensor neerlandés no guardó nada y aseguró que el portugués le pidió que fiche por Juventus.

"Aún no tengo claro qué camiseta vestiré después de una temporada tan larga como esta, ahora solo espero relajarme. Las finales se juegan para ganar y, si no lo haces, te sientes frustrado. Sin embargo, Cristiano Ronaldo me dijo al final del partido que vaya a Juventus. Me sorprendió un poco y por eso me reí", dijo.

Se espera que Matthijs de Ligt dé a conocer en qué equipo jugará la siguiente temporada, aunque él mismo no ha descartado la posibilidad de continuar en Ajax.