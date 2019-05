Iker Casillas sufrió un infarto hace dos semanas y los médicos han pedido que descanse al menos dos meses | Fuente: Instagram Iker Casillas

El presidente del Oporto, Jorge Nuno Pinto da Costa, dejó entrever que el club tiene asumida la retirada del portero español Iker Casillas tras el infarto que sufrió hace dos semanas y admitió que ya está buscando un sustituto.



"Tenemos un problema extra con Casillas, con quien habíamos renovado y no necesitaríamos portero. Ahora pensamos que lo vamos a necesitar, también estamos tratando ese caso", señaló en una entrevista publicada este miércoles por el diario luso "O Jogo".



Ni el club ni el jugador, que cumplirá 38 años la próxima semana, han confirmado todavía su futuro, pero el Oporto ya está buscando otro guardameta para la próxima temporada.



Casillas sufrió un infarto agudo de miocardio el pasado 1 de mayo durante un entrenamiento y tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital CUF de Oporto, donde fue sometido a un cateterismo.



El futbolista abandonó el hospital el día 6 y admitió que no sabía qué sería de su futuro pero que lo importante era haber superado su problema médico.



"Me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses. La verdad es que me da igual, lo importante es estar aquí", dijo.



El equipo médico del Oporto ya había avisado de que su vuelta al fútbol profesional dependería del proceso de recuperación, de la reacción a la medicación y de la propia voluntad del jugador.





Suena nombres

Tras el anuncio del presidente del Porto comenzó a sonar nombres para reemplazar a Iker Casillas. Así aparece Keylor Navas y también el nombre del portugués Anthony Lopes, arquero del Olympique Lyon.





(Con información de EFE)