Kylian Mbappé y Neymar son dos piezas fundamentales en el PSG de Thomas Tuchel, pero el alemán no puede asegurar que seguirán en el elenco. En diálogo con Sky Sports, el entrenador de la entidad parisina, que recientemente extendió su vínculo hasta el año 2021, se refirió a las especulaciones en torno a sus futbolistas y evitó prometer que no cambiarán de aires a mediados de año para no pecar de ingenuo.

"Ahora estamos en mayo y lo que se diga ahora puede que no sea verdad dentro de un mes. Siempre hay muchas especulaciones sobre nuestros futbolistas, lo que significa que hay mucha calidad y talento en el grupo. Quiero a todos mis jugadores en el PSG y en nuestro proyecto, el trabajo recién acaba de empezar. Mi deseo es que sigan Kylian Mbappé y Neymar, pero sería ingenuo prometerlo y no quiero serlo en este negocio", dijo.

Por un lado, el PSG confirmó hace poco que Kylian Mbappé se mantendrá en el equipo para la siguiente temporada, más allá de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid. Mientras tanto, si bien Neymar no ha tomado una decisión sobre su futuro, medios europeos informan que no tiene planeado dejar París.