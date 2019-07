James Rodríguez fue dirigido por Carlo Ancelotti en el Real Madrid. | Fuente: AFP

Desde antes del libro de pases, Nápoli figuraba como uno de los principales candidatos para ser el próximo destino de James Rodríguez tras finalizar su préstamo de dos años con el Bayern Munich. Sin embargo, las posibilidades de que el colombiano fiche por el elenco italiano se han visto reducidas ante la cantidad de dinero que pide el Real Madrid y el interés de parte del Atlético de Madrid.

Por su lado, Carlo Ancelotti, entrenador del Nápoli, confía en que las negociaciones por James Rodríguez con el Real Madrid prosperen. No obstante, manifestó que continuarán siendo un equipo fuerte en caso no concreten la llegada del mediocampista colombiano, a quien ya dirigió durante su etapa en la 'Casa Blanca'.

"Esperamos que todo salga bien, James Rodríguez tiene calidad y mucha clase. Hay una negociación con el Real Madrid que será larga, ya que no es un asunto simple. Si no llega, igual seguiremos siendo fuertes y podríamos cambiar de objetivo si realmente no podemos finalizar la operación", dijo en conferencia de prensa.

James Rodríguez se encuentra en estos momentos de vacaciones después de su participación en la Copa América 2019 con la Selección de Colombia. Se espera que tome una decisión lo antes posible, teniendo en cuenta que varios equipos en Europa ya han iniciado su pretemporada.