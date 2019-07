James Rodríguez viene de ser eliminado con Colombia en los cuartos de final de la Copa América 2019. | Fuente: AFP

Aurelio de Laurentiis, presidente del Nápoli, volvió a hablar sobre James Rodríguez. En diálogo con Sky Sports, el mandamás del club italiano le dio una recomendación al Real Madrid: prestar al volante colombiano, teniendo en consideración que no está feliz militando en la 'Casa Blanca' y no será tomado muy en cuenta por Zinedine Zidane.

"Con James Rodríguez estamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero le pedimos al Real Madrid que haga otro. Igual, más adelante deberían considerar que es mejor dejar salir a un jugador descontento con una cesión. No he hablado en ningún momento con Florentino Pérez pero, si me llama, le contestaré. Ancelotti ha hablado con el futbolista y supo motivarlo bien, sería un gran regalo que venga", dijo.

Desde el inicio del periodo de transferencias, el Nápoli de Italia ha sido uno de los equipos que ha sonado como los posibles destinos de James Rodríguez. Después de jugar las dos últimas temporadas en el Bayern Munich en condición de préstamo, el club alemán tomó la decisión de no hacer uso de la opción de compra y por eso el futuro del colombiano depende en el Real Madrid.