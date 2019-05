Raphael Varane debutó con el Real Madrid en la temporada 2011-12. | Fuente: AFP

Raphael Varane tenía más de una propuesta para dejar el Real Madrid en el próximo libro de pases, principalmente la del Manchester United, pero optó por quedarse en la 'Casa Blanca' por lo menos una temporada más. En una entrevista con el diario español Marca, el zaguero francés señaló que continuará en el equipo y está a la expectativa de seguir viviendo emociones fuertes la siguiente campaña.

"Voy a seguir en el Real Madrid el año que viene, estoy seguro de que vamos a volver a vivir emociones fuertes. Tenemos que evolucionar y Zinedine Zidane lo tiene claro, nos tenemos que rehacer. Hay que cambiar cosas, tal como ocurre en un cambio de ciclo", dijo.

Asimismo, Raphael Varane hizo un análisis de la última temporada del Real Madrid y reconoció que les faltó 'chispa' en algunos momentos complicados. Sin embargo, también admitió que no mostró su mejor nivel, pero espera volver a recuperarlo lo antes posible.

"Hemos peleado y nos hemos esforzado. No podemos reprocharnos nada, pero es cierto que nos ha faltado esa chispa en los momentos complicados. Son ciclos, no he estado en mi mejor nivel pero pronto se volverá a ver mi mejor versión", concluyó Raphael Varane.