Jorginho dejó el Chelsea para unirse al Arsenal, líder de la Premier League | Fuente: Arsenal

Movimiento de impacto dentro de la Premier League. Arsenal anunció este martes, en el último día del mercado invernal europeo, la incorporación del centrocampista italiano Jorge Luiz Frello Filho 'Jorginho' procedente del Chelsea, tras llegar a un acuerdo por el que el jugador estará vinculado a los ‘gunners’ hasta 2024.

"El internacional italiano Jorginho se ha unido a nosotros procedente del Chelsea. El mediocampista de 31 años, que ha jugado 143 partidos en la Premier League, se une a nosotros con una gran experiencia tanto en el fútbol de clubes como en el internacional", señaló el líder de la Premier League en un comunicado.

Desde que se unió al Chelsea en 2018, Jorginho fue un fijo en el elenco ‘blue’, donde ganó la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Supercopa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Jorginho se va del Chelsea

Jorginho comenzó su carrera en la academia juvenil del club italiano Hellas Verona, donde pasó cuatro temporadas en el primer equipo, disputando 96 partidos antes de fichar por el Nápoli de la Serie A. Allí ganó la Copa Italia y la Supercopa Italiana en 2014 e hizo 160 partidos durante sus cuatro campañas con el club.

Además de contar casi con 500 apariciones en clubes durante su carrera, el mediocampista ha sido un habitual en la Selección de Italia durante más de cinco años, jugando 46 apariciones y ganando la Eurocopa 2020 en la tanda de penales.

Jorginho ganó la Champions League 2020-2021 con Chelsea | Fuente: Chelsea

Jorginho, fichaje ‘top’ del Arsenal

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha tenido "gran influencia" en la decisión de Jorginho de dejar el Chelsea, según dijo el propio jugador en su primera entrevista como ‘gunner’.

“Sé que intentó ficharme varias veces antes y no sucedió por diferentes razones. No por mis deseos. Estoy muy emocionado por este nuevo desafío. Todo ha sucedido tan rápido. Me sorprendió un poco, pero aproveché la oportunidad", explicó el volante.

Por su parte, Arteta resaltó el recorrido de Jorginho en la Premier League y consideró que todavía tiene mucho por ofrecer en el más alto nivel.

“Es un centrocampista con inteligencia, con mucho liderazgo y mucha experiencia en la Premier y a nivel internacional. Ha ganado mucho en su carrera, pero todavía tiene hambre y la voluntad de hacerlo aquí. Estamos muy contentos de fichar a Jorginho y darle la bienvenida a él y a su familia al club", expresó el estratega.





