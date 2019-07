Los dos jugadores que Barcelona ofrecerá a PSG para fichar a Neymar | Fuente: EFE | Fotógrafo: Fernando Bizerra

Ya no es un secreto para nadie que Barcelona desea contar nuevamente con Neymar, sin embargo, el tema económico entrampa todo tipo de negociación con el PSG. Pero los españoles ya tienen un plan para abordar esta operación y eso incluye a dos de sus principales jugadores.

Según informa el diario 'Mundo Deportivo', en Barcelona planean ofrecer al francés Ousmane Dembele y al brasileño Philippe Coutinho para así abaratar los 170 millones de euros en los que está cifrada la clásusula de salida de Neymar, quien no ha ocultado su deseo de volver a jugar al lado de Lionel Messi y compañía.

Coutinho costó 120 millones de euros y hasta la fecha no ha demostrado su valor. No ha encajado en ningún sistema del técnico Ernesto Valverde y poco a poco comenzó a ser relegado al banco de suplentes. El propio jugador ha manifestado que no quiere seguir en el Camp Nou. Similar situación es la de Dembele, quien ha estado mucho tiempo parado por las lesiones y sus constantes indisciplinas.

Así, en Barcelona van cuadrando todo para hacerle espacio a su 'hijo pródigo', Neymar.