Confirmado: Theo Hernández dejó AC Milan y fue anunciado por Al Hilal en la liga saudí

Cambio de camiseta. El defensa internacional francés Theo Hernández ha sido traspasado del AC Milan a Al Hilal de Arabia Saudí, según anunció el club italiano.

"El club agradece a Theo Hernández los seis años vividos juntos y le desea las mayores satisfacciones tanto a nivel personal como profesional", expresó la entidad 'rossonera' en un comunicado, en relación a su fichaje a Al Hilal.

Theo, de 26 años, llegó al Milan en 2019 procedente del Real Madrid -que lo cedió un año a la Real Sociedad antes de su aterrizaje en el club italiano- y se convirtió en una de las piezas clave del equipo, con el que ganó la Serie A en la temporada 2021-22.

Theo Hernández ya es de Al Hilal

Con su potencia física, capacidad ofensiva y regularidad, se consolidó como uno de los laterales izquierdos más destacados de Europa, atrayendo el interés de varios clubes de primer nivel.

El traspaso se enmarca en la ambiciosa política de fichajes del Al Hilal, que en los últimos años ha incorporado a figuras internacionales con el objetivo de reforzar la liga saudí y aumentar su proyección mundial.

Luego, el mismo Theo Hernández se pronunció en Instagram por su llegada a Al Hilal y se despidió de la camiseta 'rossonera' en el Calcio italiano.

"Mi más sincero agradecimiento a mis compañeros, a todos los entrenadores que creyeron en mí y, especialmente, a Paolo Maldini, por su apoyo, visión y lideraz. Gracias a la afición, que siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas. Sentir su apoyo ha sido un privilegio que nunca olvidaré y que siempre atesoraré con cariño".

Luego, añadió que su decisión de irse "no fue fácil. Siempre supe dónde quería estar, y el AC Milan siempre ha sido mi prioridad. Pero, por desgracia, no todo depende de una sola persona. El rumbo que ha tomado el club y algunas decisiones recientes no reflejan los valores ni la ambición que me trajeron hasta aquí. Es hora de cerrar un capítulo y comenzar otro".

