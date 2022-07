La FIFA advierte de suspensión a El Salvador por "injerencia" en federación | Fuente: @LaSelecta_SLV

La FIFA advirtió el miércoles que podría suspender a El Salvador de la organización si el estatal Instituto Nacional de Deportes (Indes) sigue adelante con una comisión para intervenir a la Federación Salvadoreña de Fútbol y que cesó a su presidente.



Si la comisión del Indes no se retira antes del lunes 25 de julio del 2022 a las 12H00 (hora de Suiza), "el asunto se someterá inmediatamente al Bureau del Consejo de la FIFA para que tome una decisión, que podría incluir, entre otras, la suspensión de la Fesfut", dijo el ente rector del balompié mundial en una carta enviada a la Federación.

La carta llega en momentos en que el presidente del Indes, Yamil Bukele -hermano del gobernante de El Salvador, Nayib Bukele- anunció que sesionará con su comité directivo para "nombrar" la comisión normalizadora de la Fesfut, que deberá iniciar labores el jueves.

La semana pasada, la Fiscalía allanó el local de la Fesfut en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero, que involucra al directorio presidido por Hugo Carrillo, a quien separaron del cargo y le allanaron la casa.

Las actividades del ente federativo quedaron paralizadas y se suspendió el torneo de fútbol local en las diferentes ligas.

Se recibe misiva de FIFA esta tarde sobre la situación de la FESFUT, indicando el reconocimiento del Comité Ejecutivo de la Federación actual y sobre la injerencia que han realizado órganos no competentes, dando fecha límite para que retiren a la Comisión Normalizadora INDES 1/2 pic.twitter.com/zo2QKCxrHX — FESFUT (@fesfut_sv) July 20, 2022

FIFA rechaza comité normalizador en El Salvador

Un "comité normalizador" de la Fesfut nombrado por el Indes, fue considerado por la FIFA "fuera de toda estructura estatutaria y reglamentaria".

En la carta, firmada por el director de Federaciones de la FIFA, Kenny Jean Marie, el organismo considera estos hechos como "una injerencia indebida en los asuntos de la Federación e infringen, por lo tanto, las obligaciones impuestas a la Fesfut" en los estatutos de la FIFA.

"La FIFA y la Concacaf quisieran recordar a las entidades y órganos que han tomado las decisiones mencionadas anteriormente, que el comité ejecutivo de la Fesfut, es el único órgano legislativo y supremo y conforme a los estatutos del Fesfut", subrayó.

"No podemos negar que puede haber sanción. Si la hay, vamos a defender nuestra posición porque no hay injerencia estatal. Indes no ha tomado ninguna medida contra la Fesfut", dijo el miércoles Yamil Bukele.

De acuerdo al Indes, la comisión normalizadora busca "finalizar con la situación de desobediencia ilegal" de la Fesfut, "adecuando" sus estatutos a la Ley General de los Deportes.

La Fesfut se ha negado, porque considera que esa ley va contra los estatutos de la FIFA.

#Importante | Como institución estamos brindando la apertura de todas las áreas administrativas y financieras para el efectivo trabajo de las autoridades @FGR_SV y @PNCSV #FESFUT pic.twitter.com/GpjY0lfOKW — FESFUT (@fesfut_sv) July 14, 2022

(Con información de AFP)