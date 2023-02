Premios FIFA The Best 2022: todo lo que debes saber de la ceremonia en París | Fuente: FIFA

Llega el momento para la sétima entrega de los Premios The Best FIFA, que este lunes 27 de febrero del 2023, en París, apuntan a un dominio sudamericano, principalmente teñido de albiceleste tras la conquista del Mundial Qatar 2022 de Lionel Messi y compañía, protagonista central de la gala en la que los votos quedan a criterio de los seleccionadores nacionales y de sus capitanes, periodistas especializados (avalados por FIFA) y un 50% por votaciones de los aficionados registrados a través de la página de FIFA.

En 2016, FIFA decidió entregar por primera vez el The Best, los premios que anualmente buscan reconocer a los más destacados del balompié, en una competencia directa del Balón de Oro de France Football. En esta ocasión, el periodo que se contempla va desde el 18 de agosto del 2021 hasta el 18 de diciembre del 2022.

En las ramas masculina y femenina, son distinguidos jugadores, entrenadores, el mejor gol y también se considera a las hinchadas que marcaron hitos durante alguna competición. Para el The Best FIFA 2022, Argentina podría vivir una ceremonia de ensueño por tener a representantes de hasta cuatro categorías, destacándose Leo Messi y el entrenador Lionel Scaloni.

Benzema, Messi y Mbappé: ¿quién es favorito en The Best 2022? | Fuente: FIFA

Messi, Mbappé y Benzema, la final

Es el atractivo principal de la ceremonia, donde cada uno cuenta con grandes méritos para hacerse con el premio, aunque las miradas van hacia alguien que ya tiene un trofeo en su galería.

La espectacular Copa del Mundo de Lionel Messi, conduciendo a Argentina a la conquista de Qatar 2022, es el principal argumento del ’10’. Levantó el título que le era esquivo, se llevó el Balón de Oro del certamen, marcó 7 goles y siempre en cada partido eliminatorio. Además, arrasó con los premios ‘MVP’ de cada juego.

Pero no fue solo el Mundial, pues también levantó la Finalíssima con su selección y fue campeón de Ligue 1 y Supercopa de Francia con PSG, con quienes no tuvo el rendimiento de otras campañas.

Kylian Mbappé, en París, quiere ser The Best. Francia llegó diezmada por lesiones a la defensa de tu título en Qatar, pero el natural de Bondy tomó protagonismo para conducir a los galos hasta el partido decisivo. Goleador de la Copa con 8 tantos, ‘hat-trick’ en la final que por poco deja ‘ko’ a Argentina. Recibió el Balón de Plata. También ganó la UEFA Nations League 2021y con PSG se hizo de la Ligue 1 (no disputó la Supercopa de Francia por suspensión). Durante todo el periodo FIFA llegó a los 77 goles en 83 partidos, cifra muy superior a la de Messi.

El tercero en cuestión es Karim Benzema, la baja más importante de Francia para Qatar en una situación con Didier Deschamps no aclarada aún. ‘KB9’ fue convocado, aunque separado por lesión. Con ‘les bleus’ obtuvo la UEFA Nations League y a nivel de clubes fue incontenible con el Real Madrid.

Karim Benzema fue el capitán, gran figura y goleador de un Madrid que ganó LaLiga y la Champions League con partidos memorables, con remontadas al PSG, Chelsea y Manchester City. En todos apareció el ‘9’, firmando la mejor temporada de su carrera. A ello se suma la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. Ganó más que todos en títulos, más goles que Messi en el periodo FIFA y solo detrás de Mbappé. Así con todo, también se llevó el reconocimiento más importante, el del Balón de Oro 2022 de France Football.

Mead, Morgan y Putellas lucharán por el premio femenino The Best 2022 | Fuente: FIFA

Premio The Best FIFA 2022: todos los nominados

Mejor jugador de la FIFA 2022

Karim Benzema (Real Madrid / Francia)

Kylian Mbappé (PSG / Francia)

Lionel Messi (PSG / Francia)

Mejor jugadora de la FIFA 2022

Beth Mead (Arsenal / Inglaterra)

Alex Morgan (San Diego Wave / Estados Unidos)

Alexia Putellas (FC Barcelona / España)

Premio Puskás: Mejor gol de 2022

Marcin Oleksy (Warta Poznan vs Stal Rzeszow - Liga polaca de amputados)

Dimitri Payet (Olympique de Marsella vs. PAOK, - UEFA Conference League)

Richarlison (Brasil vs. Serbia – Mundial Qatar 2022)

Mejor entrenador de fútbol masculino 2022

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Selección de Argentina)

Mejor entrenadora de fútbol femenino 2022

Sonia Bompastor (Olympique de Lyon)

Pia Sundhage (Selección de Brasil)

Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Mejor guardameta de fútbol masculino 2022

Yassine Bounou (Sevilla / Marruecos)

Thibaut Courtois (Real Madrid / Bélgica)

Emiliano Martinez (Aston Villa / Argentina)

Mejor guardameta de fútbol femenino 2022

Ann-Katrin Berger (Chelsea / Alemania)

Mary Earps (Manchester United / Inglaterra)

Christiane Endler (PSG - Olympique de Lyon / Chile)

Mejor afición de la FIFA

Abdullah Al Salmi: caminó 55 días por el desierto de Arabia para ver a su selección en Qatar 2022.

Hinchas de Argentina: llegaron a Doha en gran número y se hicieron sentir en cada partido de la albiceleste.

Afición de Japón: durante Qatar 2022, tras cada partido, se encargaron de retirar la basura y dejar limpias las gradas.

¿A qué hora y cuándo es The Best FIFA 2022?

La ceremonia de entrega de los The Best FIFA 2022 se llevará a cabo el lunes 27 de febrero en París (Francia) y comenzará a las 3:00 p.m. hora peruana (21:00 CET).

Perú: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

México: 2:00 a.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (New York): 3:00 p.m.

¿Dónde ver por TV y streaming el Premio The Best FIFA 2022?

La transmisión oficial EN DIRECTO de The Best FIFA Football Awards estará a cargo de FIFA Plus y FIFA.com. Asimismo, en Perú y Sudamérica la ceremonia se podrá ver en TV por la señal de ESPN, mientras que en streaming estará la plataforma de STAR+. No te pierdas los detalles de la premiación minuto a minuto en la web de RPP.pe

Robert Lewandowski, ganador del Premio The Best 2021 | Fuente: Instagram

Ganadores de The Best FIFA en 2021:

The Best FIFA Mejor jugador: Robert Lewandowski

The Best FIFA Mejor jugadora: Alexia Putellas

The Best FIFA Mejor arquero: Edouard Mendy

The Best FIFA Mejor arquera: Christiane Endler

The Best FIFA Mejor entrenador: Thomas Tuchel

The Best FIFA Mejor entrenadora: Emma Hayes

The Best FIFA Puskas (Mejor gol): Erik Lamela

The Best FIFA Fair Play: Selección de Dinamarca y departamento médico

The Best FIFA Mejor afición: Hinchas de Dinamarca y Finlandia

Cristiano Ronaldo ganó dos veces el Premio The Best. ¿Le alcanzará Messi? | Fuente: EFE

¿Quiénes son los máximos ganadores del Premio The Best?

FIFA decidió crear los premios The Best FIFA en 2016, donde Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en adjudicarse el trofeo tras superar en los votos a Lionel Messi. ‘CR7’ repitió condecorándose al año siguiente.

Luka Modric, tras su gran Mundial en Rusia, se interpuso al tercer reconocimiento del portugués y en 2019 el premio llegó por primera vez a las manos de Messi. Al asalto por The Best apareció Robert Lewandowski, siendo el ganador en 2020 y 2021. Así, el argentino buscará igualar en el historial a Cristiano y al polaco.

En la rama femenina, nunca alguien repitió el premio, algo por lo que pugna la española Alexia Putellas del Barcelona.

Por los arqueros, Thibaut Courtois tiene la opción de ser el primero en llevarse dos veces el trofeo, algo a lo que también aspira la chilena Christiane Endler.

