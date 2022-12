Con Karim Benzema, Francia se proclamó campeón de la Nations League. | Fuente: AFP

Karim Djaziri, agente del delantero francés Karim Benzema, publicó en su cuenta en la red social Twitter un video con unas pruebas que demostrarían que el futbolista del Real Madrid habría estado en disposición de jugar el Mundial de Qatar 2022 con su selección desde los octavos de final, después de que abandonase la concentración por lesión antes del inicio de la cita.



Ese documento audiovisual fue publicado por el agente con el siguiente texto, en supuesta alusión a Deschamps: "Consulté a tres especialistas que me confirman el diagnóstico de que Benzema podría haber estado en forma desde los octavos de final para, por lo menos, estar en el banquillo ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido?".



Benzema, vigente ganador del Balón de Oro, finalmente no regresó al torneo con su selección, pese a que durante el mismo llegó a entrenarse con normalidad con su club. Más adelante, a la conclusión del torneo, donde Francia disputó la final, anunció su retirada de la selección.

Benzema jugó con Real Madrid previo a la final

Francia, que salió subcampeón del Mundial, no contó con Karim Benzema que tras dejar la concentración de su selección viajó a España para integrarse a Real Madrid.

Tras superar sus problemas físicos, Benzema jugó con Real Madrid un partido de práctica ante Leganés el 15 de diciembre, tres días antes de la final que disputaron Francia y Argentina.





Benzema se retiró de la Selección de Francia

El atacante Karim Benzema anunció la semana pasada el "final" de su carrera en la Selección de Francia, en un mensaje publicado en Twitter, un día después de la final del Mundial 2022 perdida por su país ante Argentina.

"He realizado los esfuerzos y he cometido los errores necesarios para estar donde estoy actualmente y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra finaliza", escribió en Twitter el Balón de Oro de 2022, que cumplió 35 años.