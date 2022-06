Francia se mide Austria por la tercera fecha del Grupo A de la Liga de Naciones 2022. | Fuente: AFP

Francia, vigente campeona de la UEFA Nations League, tras igualar 1-1 ante Croacia en la fecha pasada buscará sumar su primera victoria, cuando visite en el Ernst-Happel-Stadion a su similar de Austria por el Grupo 1 (Liga A).

Este encuentro por la 3ª jornada de la UEFA Nations League, tanto la Selección de Francia como Austria lo afrontarán con las mismas necesidades, debido a que necesitan sumar para mejorar su situación en el certamen. En la zona A, los 'Galos' marchan en la tercera plaza, producto de una derrota en su estreno ante Dinamarca y un empate ante Croacia en su reciente partido disputado el pasado lunes 6 de junio.

Por su parte en Austria, que están con un mejor presente que los franceses en la tabla de posiciones, por lo que marchan un puesto por delante y con dos puntos más a su favor, a cosecuencia de una victoria más una derrota. Su caída fue en la jornada anterior ante nada menos que el actual líder de su zona, Dinamarca.

Francia vs Austria: horarios en el mundo

Perú: 1:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

Estados Unidos (Florida): 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

No obstante, para los dirigidos por el entrenador Didier Deschamps, que no han tenido el arranque deseado en el concurso pese a contar con grandes estrellas como Kylian Mbappé y Karim Benzema, están en la obligación de cosechar un resultado favorable a toda costa para seguir soñando con acceder a la etapa del Final Four. Una nueva derrota podría perjudicar aún más los planes de los 'azules' en el concurso.



En tanto, su rival de turno saldrá con la mentalidad de darle una estocada casi letal a la selección defensora del título en el torneo continental. Una victoria podría encarrilar a los comandados por Ralf Rangnick por el correcto camino de luchar por el liderato de su grupo y tentar la clasificación a la próxima instancia del campeonato.

🇦🇹🇫🇷

Entraînement veille de match ✔️ pic.twitter.com/LXedC8TNp2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2022

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs Austria?

Francia vs Austria chocarán en duelo vibrante el viernes 10 de junio. La contienda está pactada a la 1:45 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Ernst-Happel Stadion .

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Francia vs Austria?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+ en Sudamérica. Todos lo detalles del ecuentro lo tendrás en la web de RPP.pe

Sehr, sehr, sehr.......SCHADE! 😕

Ein Punkt wäre mehr als verdient gewesen - was meint ihr!? #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/d11RxY7u16 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 6, 2022

Francia vs. Austria: probables alienaciones por Liga de Naciones

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Lucas Hérnandez, Kingsley Coman; Aurélien Tchouaméni, N´Golo Kanté, Theo Hernández; Antoine Griezmann, Karim Benzema y Kylian Mbappé.

Austria: Heinz Lindner; Nicolas Seiwald, Martin Hinteregger, Aleksandar Dragovic, David Alaba; Xaver Schlager, Konrad Laimer, Stefan Lainer, Christoph Baumgartner; Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

