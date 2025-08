Franco Mastantuono llegó a España para sumarse al Real Madrid: “Estoy muy contento, esperé mucho este día”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La nueva joya de Argentina Franco Mastantuono ya llegó a España, para iniciar su recorrido como nuevo jugador del Real Madrid, aunque recién podrá sumarse a la plantilla el 14 de agosto, cuando cumpla la mayoría de edad.

Tras disputar el Mundial de Clubes con River Plate, en Estados Unidos, el argentino disfrutó de unas vacaciones para después viajar rumbo a Madrid, donde aterrizó a primera hora de la tarde española en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires.

Antes de su arribo a España, brindó declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires), en donde enfatizó estar muy contento y que esperaba “mucho este día”.

“Estoy muy contento, esperé mucho este día. Muy contento por viajar y ya estar allá en Madrid”, expresó.

Además, destacó la comparativa con Alfredo Di Stéfano, histórico futbolista argentino formado también en River Plate y que se convirtió en leyenda del Real Madrid.

“Un gran jugador, una leyenda del fútbol. Dije que quería seguir los pasos de él, por jugar en River y después irse al Madrid, para mí es muy lindo poder seguir ese camino y ojalá poder hacer lo mismo que él”, aseguró.

Fichaje más caro del fútbol argentino

Como se recuerda, el pasado 13 de junio se hizo oficial su fichaje después de que el Real Madrid acordase pagar al River Plate 45 millones de euros, ejecutando la cláusula de rescisión del futbolista, una cifra a la que se sumarán 18,2 millones de euros por cuestiones impositivas -€ 11,8 millones al fisco español, € 1,4 millones a los futbolistas agremiados de Argentina, € 0,9 millones para fondos estructurales de la AFA, € 3,6 millones según Decreto 510/2023 y € 0,5 millones en otras tasas-.

El fichaje de Mastantuono se convirtió en la operación más cara de la historia del fútbol argentino.

Será hasta el 14 de agosto la espera de su presentación oficial, en una fecha que coincide con el partido River Plate ante Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertades.

"Me voy al más grande de Europa, y seguramente del mundo"

A mediados de julio, en una entrevista TyC Sports, Mastantuono aseguró que hasta hace poco jugaba para "el club más grande América", antes de fichar por el Real Madrid, "el más grande de Europa y, seguramente, del mundo".

"Es muy especial poder ir a un club así. Para mí, River es el club más grande de América, y ahora me voy al club más grande de Europa y, seguramente, del mundo, que es el Real Madrid. Es un sueño. Cualquier jugador que sea hincha de River creo que esto es ideal, porque estás pegando un salto a Europa, a un club enorme, que gana todo, es el más ganador", confesó.

El argentino reveló además que su primer contacto con Real Madrid fue hace "año y medio" pero no llegó a más y se quedó en River Plate.

"Pero a mitad de año aparece el Real Madrid, que obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar y me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allí. Para mí era un sueño, lo veía como un reto personal muy lindo. Ahí fue donde tomé la decisión. Fue a mitad de año, se resolvió en pocos días", continuó.

Consideró que el factor determinante para tomar la decisión de emigrar a España fue la llamada de Xabi Alonso, nuevo técnico del club español en reemplazo de Carlo Ancelotti.

"Se portó muy bien conmigo. La charla me motivó mucho también a tomar la decisión. Me llamó y siempre me habló desde la sinceridad. Para mí fue muy importante. Irse de River no es fácil, eso lo sabemos todos, pero se me hizo un poquito más fácil en el sentido de que él me haya llamado de la forma en que lo hizo, y por eso también tomé la decisión", agregó.