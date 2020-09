Totti conoció a Ilenia, la joven futbolista de la Lazio que despertó del coma tras escucharlo | Fuente: Twitter

La exestrella de la Roma y uno de los ídolos del fútbol italiano, Francesco Totti, visitó este lunes en un hospital de Roma a una joven mujer de 19 años que había salido de nueve meses de coma después de haber escuchado un mensaje que le había dirigido.

Ilenia Matilli, que cayó en el coma en diciembre tras un grave accidente de tráfico en el que una de sus amigas falleció, abrió los ojos recientemente, después de haber escuchado la voz de FrancescoTotti.

"Ilenia, no te rindas. Puedes conseguirlo. Todos estamos contigo", le decía el exjugador en un mensaje de vídeo enviado varios meses antes a la joven mujer, futbolista de la Lazio pero hincha de su gran rival, la Roma.

"Ella me sonrió, me abrazó y se puso a llorar. Fue muy emotivo encontrarme con Ilenia y nos volveremos a ver cuando salga del hospital", dijo Totti, de 43 años, después de la entrevista, que duró más de una hora. La joven Ilenia Matilli todavía no puede hablar y se comunicó con Francesco Totti mediante una tableta electrónica.