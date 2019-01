Gabriel Costa se presentó así en la conferencia de prensa de Colo Colo | Fuente: Twitter

Soy como Messi", afirmó este lunes, en una muestra de confianza, el delantero uruguayo Gabriel Costa durante su presentación como nuevo jugador de Colo Colo, al que llegó procedente de Sporting Cristal.

"Soy un jugador de posición de extremo por derecha, o por toda la banda de adelante. Soy como Messi. Pero puedo aportar mucho al equipo en todo sentido", precisó Costa, que fue presentado oficialmente en Buenos Aires, donde la plantilla del club albo realiza su pretemporada.

De 28 años, Costa llegó al Colo Colo de la mano del técnico chileno Mario Salas, quien también estuvo la temporada pasada en tienda rimense.

"La decisión (de llegar al Colo Colo) fue más por Mario, porque fue algo que me transmitió cuando me tocó jugar con él. Fue una decisión linda porque Mario en mi carrera me ayudó bastante el año pasado. Estoy contento", señaló al respecto el uruguayo, que se naturalizó peruano durante su estancia en ese país.

La trayectoria de Costa, que se declaró "encantado" de llegar al fútbol chileno, incluye los clubes uruguayos Rocha, Bella Vista y Rentista, mientras que en Perú pasó por Alianza Lima antes de recalar en el Sporting Cristal.

EL PRECIO Según la web Transfermarkt, Gabriel Costa tiene un valor de mercado de 550 mil euros.