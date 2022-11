Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

El último sábado, Gerard Piqué se despidió oficialmente del fútbol como jugador y, por su parte, Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, llenó de elogios al defensor central culé por su trascendencia en estos 25 años de carrera profesional.

"Ha sido uno de los centrales más fuertes de esta época del fútbol. Inteligente, ordenado, ha sido él quien ha decidido parar. Es importante decidirlo tú y que no lo decidan por ti. Le deseo lo mejor en el futuro", indicó Ancelotti en conferencia de prensa en la previa de lo que será el duelo entre Real Madrid y Rayo Vallecano.

Asimismo, Ancelotti fue consultado sobre la ausencia de Karim Benzema para este encuentro: "Las sensaciones no son buenas. Entrenó el viernes y parecía que estaba bien pero después le costaba y no estará disponible para mañana. Miramos los datos y si dicen que no puede jugar no va a jugar. Estará contra el Cádiz pero Rüdiger seguramente no".

Real Madrid vs. Rayo Vallecano:

La 'Casa Blanca' se medirá ante Rayo Vallecano este lunes 7 de noviembre a partir de las 3:00 pm en el estadio Santiago Bernabéu. De ganar, el conjunto madrileño se ubicaría en el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga al obtener 35 puntos, ya que de momento el líder es FC Barcelona con 32 unidades tras su triunfo ante Almería del último sábado.